Семья Жаксылыка Ушкемпирова обратилась к казахстанцам

Прощание с Жаксылыком Ушкемпировым из-за ситуации с пандемией пройдет в закрытом режиме.

Семья Ушкемпировых выражает признательность всем, кто скорбит и просит не устраивать пышных церемоний, сообщает zakon.kz.

Прощание с Жаксылыком Ушкемпировым из-за ситуации с пандемией пройдет в закрытом режиме.

Поминальные мероприятия с приглашением гостей из-за требований безопасности пройдут только после разрешения ситуации с коронавирусом в стране, - говорится в сообщении акимата Алматинской области.

2 августа скончался казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

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