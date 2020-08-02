Семья Жаксылыка Ушкемпирова обратилась к казахстанцам
Прощание с Жаксылыком Ушкемпировым из-за ситуации с пандемией пройдет в закрытом режиме.
Фото : us.azattyq.org2 августа 2020, 19:02
Семья Ушкемпировых выражает признательность всем, кто скорбит и просит не устраивать пышных церемоний, сообщает zakon.kz.
Прощание с Жаксылыком Ушкемпировым из-за ситуации с пандемией пройдет в закрытом режиме.
Поминальные мероприятия с приглашением гостей из-за требований безопасности пройдут только после разрешения ситуации с коронавирусом в стране, - говорится в сообщении акимата Алматинской области.
2 августа скончался казахстанский олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.
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