Карантин продлили в Акмолинской области

Жителям области предписано обеспечить соблюдение алгоритма ношения масок.

Главный государственный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина подписала постановление о продлении строгих ограничительных мер на территории региона, сообщает zakon.kz.

Текст документа:

1. Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области, с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации.

2. Жителям Акмолинской области:

1) обеспечить соблюдение алгоритма ношения масок.

2) разрешение на свободный выход населения из мест проживания с обязательным ношением маски, соблюдением социальной дистанции. На открытом воздухе допускается нахождение без масок детей в возрасте до 5 лет, а также лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции. Обязательно ношение масок в общественном транспорте (автобус, самолет,поезд, такси), в частных машинах членам одной семьи рекомендуется;

3) разрешение посещения парков, площадей, скверов и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и алгоритма ношения масок;

4) при появлении первых симптомов респираторной инфекции (насморк, чихание, температура до 38°С) незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту прикрепления, без посещения медицинских организаций, путем вызова участкового врача, при повышении температуры тела более 38°С путем вызова скорой медицинской помощи по номеру 103;

5) не допускать проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

6) не допускать визиты соседей, знакомых, родственников, коллег;

7) при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

3. Акимату Акмолинской области, акимам районов и городов Кокшетау, Степногорск обеспечить:

1) недопущение проведения массовых мероприятий (праздничных, спортивно массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.), семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

2) приостановление деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей (за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них);

3) приостановление развлекательных учреждений (караоке, бильярд, боулинг центры, компьютерные клубы, ночные клубы, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров;

4) приостановление деятельности объектов культуры (театры, музеи, выставки, концертные залы и др.);

5) приостановление деятельности детских оздоровительных лагерей, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), детских кабинетов коррекции, курсов для детей и взрослых;

6) разрешение деятельности дежурных групп в детских дошкольных учреждениях;

7) приостановление деятельности фудкортов, банкетных залов;

8) приостановление деятельности спа-центров, фитнес и тренажерных залов и центров, спортивно - оздоровительных центров, спортивных залов, бассейнов, городских, общественных пляжей, общественных бань и саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра;

9) разрешение деятельности пляжей при туристических объектах (отели, санатории, пансионаты, дома отдыха, туристических базах) при наличии положительного акта готовности обследования мобильной группы, созданной при местных исполнительных органах, подписанным заместителем акима соответствующей территории, с соблюдением усиленного санитарно­-дезинфекционного режима и площади на одного посетителя не менее 4 кв. м с ограничением по времени с 10:00 до 20:00 часов, по предварительной записи. В течение 2 недель будет проводиться мониторинг, в случае несоблюдения санитарно-карантинных мер разрешения будут отозваны;

10) приостановление деятельности крытых рынков (продовольственные, непродовольственные);

11) приостановление ярмарок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий;

12) разрешение на индивидуальные тренировки на открытом воздухе;

13) приостановление деятельности работы объектов религиозного назначения (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

14) приостановление междугородных межобластных автобусных перевозок;

15) организацию работы АО "Казпочта" с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни с 09:00 до 14:00 часов для услуг, которые не оказываются онлайн;

16) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

17) ограничение режима работы непродовольственных магазинов площадью менее 500 кв. (все виды) с 10:00 до 19:00 часов, с проведением санитарного дня по утвержденному графику;

18) разрешение деятельности непродовольственных магазинов площадью более 500 кв. метров (все виды) осуществлять только путем доставки до клиентов;

19) ограничение режима работы продовольственных магазинов с 09:00 до21:00 часов, с проведением санитарного дня по утвержденному графику;

20) ограничение режима работы открытых продовольственных и непродовольственных рынков с 10:00 до 17:00 часов, с проведением санитарного дня по утвержденному графику;

21) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) ограничение режима работы общественного транспорта до 21:00 часов с максимальным выходом общественного транспорта на линии, равномерным графиком движения, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест;

23) с 22:00 часов до 06:00 часов ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов Акмолинской области, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения;

24) разрешение деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 80% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

25) разрешение деятельности объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы, объекты санаторно-курортного назначения и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

26) разрешение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с ограничением по времени с 10:00 до 20:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

27) разрешение деятельности промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно­-дезинфекционного режима;

28) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов, букмекерских контор с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 17:00 часов;

29) организацию работы Центров обслуживания населения (далее - ЦОНов), в том числе спец ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с установлением графика работы ЦОНов (спецЦОНов), работы Call центров в будние дни (понедельник пятница) с 9:00 до17:00 часов, в выходные дни приостановить;

30) разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест - не более 50 % от расчетной мощности, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями, с ограничением режима работы с 10.00час.до 21.00 час. без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. с возможным массовым скоплением людей;

31) ограничение передвижения служб такси (не более 2-х человек);

32) мониторинг за соблюдением ограничительных мероприятий согласно действующих постановлений Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан и Акмолинской области (далее - ПГГСВ)и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при Акиматах в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан с привлечением к административной ответственности лиц, не соблюдающих санитарно-карантинные меры;

33) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения;

34) соблюдение всеми объектами (субъектами) независимо от формы собственности, помимо требований действующих постановлений ПГГСВ РК и алгоритмов, утвержденных ПГГСВ РК № 43, должны соблюдать требования санитарно-дезинфекционного режима согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

35) соблюдение режима карантина и соблюдения санитарно­-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа;

36) дезинфекционную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств общественного транспорта перед каждым рейсом, такси, промышленных территорий, аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, супермаркетов, продовольственных и непродовольственных рынков, остановок общественного транспорта (не менее двух раз в день), перил наземных и подземных пешеходных переходов, спортивных снарядов, дворовых детских и спортивных площадок, скамеек и лавочек, банкоматов, терминалов банков, POS-терминалов, других объектов согласно приложению 23 ГТГГСВ РК № 43;

37) контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно­-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях;

38) проживание сотрудников инфекционных и провизорных стационаров, задействованных в оказании медицинской помощи больным с COVID-19;

39) раздельное размещение и питание медицинских работников из разных медицинских организаций (в разных помещениях, исключив возможность их общения);

40) раздельное размещение и питание в помещениях сотрудников из разных отделений одной медицинской организации;

41) контроль исполнения сотрудниками инфекционных и провизорных стационаров проживающими вне дома, условий размещения, питания и др. мероприятий направленных на предупреждение распространения COVID-19;

42) доступ к интернету в местах проживания медицинских работников для возможности дистанционного консультирования;

43) проживание и питание сотрудников вирусологической лаборатории филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Акмолинской области;

44) транспорт для медицинских работников с места проживания до работы и обратно отдельно для каждой медицинской организации с последующей дезинфекцией транспорта;

45) организацию проведения захоронения трупа человека, умершего от COVID-19 с соблюдением мер безопасности согласно приложению 32 к ПГГСВр РК № 46;

46) автотранспорт для транспортировки трупов людей, умерших от COVID- 19, и средствами индивидуальной защиты для лиц участвующих в захоронении;

47) решить вопрос по созданию бригад по захоронению трупов людей, умерших от COVID-19 в каждом районе для обеспечения соблюдения алгоритма согласно ПГГСВр РК № 46.

4. Акимам Бурабайского, Зерендинского районов и начальникуДепартамента полиции, начальнику Департамента по чрезвычайнымситуациям Акмолинской области, обеспечить:

1) запрет въезда и выезда на/из территорию Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон с 00:00 часов 03 августа 2020 года до 00:00 часов 17августа 2020 года;

2) провести мероприятия по недопущению въезда, путем установления искусственных преград (выставление блоков и т.п.);

3) совместно с Департаментом полиции, Департаментом по чрезвычайным ситуациям обеспечить временное установление блокпостов на въездах и выездах в/из Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон;

4) разрешить въезд и выезд на/из Щучинско-Боровской и Зерендинской курортных зон согласно приложению № 3;

5) оснастить задействованные на блокпостах службы необходимым довольствием, питанием, электроэнергией.

5. ГНПП "Бурабай", "Кокшетау" (Зерендинский район) обеспечить:

1) приостановление деятельности общественных пляжей;

2) приостановление деятельности торгово-развлекательных объектов на территории прибрежных зон (пунктов проката плавательных средств (за исключением спасательных лодочных станции), торговых пунктов по реализации пищевых продуктов, мороженого, напитков, гриль, донерных, шаурмы и других видов фастфуда, сувениров и других непродовольственных товаров, караоке и прочих объектов) в радиусе водоохранной зоны (не менее 500 метров);

3) расстановку киосков для реализации сувениров с учетом соблюдения дистанции не менее 2 ,5 -3 метра;

4) установку аншлагов о запрете посещения общественных пляжей;

5) патрулирование рекреационных (прибрежных зон, частных и общественных пляжей) и курортных зон с целью контроля соблюдения санитарно-карантинных мер и общественного порядка.

6. Руководителю управления здравоохранения Акмолинской области обеспечить:

1) исполнение требований ГТГГСВ РК № 46 от 27 июля 2020 года;

2) проведение подворных обходов с целью выявления больных с признаками ОРВИ и подозрением на COVID-19;

3) проведение лабораторного обследования больных с признаками ОРВИ, пневмониями и температурящих с подозрением на COVID-19 методом ПЦР;

4) проведение разъяснительной работы с населением о своевременном обращении за медицинской помощью в целях недопущения осложнения;

5) взять на особый учет больных, состоящих на Д - учете с хроническими заболеваниями;

6) независимо от эпидемиологической ситуации продолжить оказание плановой медицинской помощи беременным и детям, пациентам, получающим амбулаторный программный гемодиализ, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также с заболеваниями, перенос лечения которых несет угрозу для жизни пациента;

7) приостановить оказание плановых скринингов и профилактических смотров в организациях ПМСП, за исключением профилактических прививок;

8) сформировать при поликлиниках мобильные бригады для проведения профилактических медицинских осмотров с выездом на предприятия, при условии строгого соблюдения санитарно-карантинных требований;

9) при отсутствии специалиста территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, контроль за соблюдением мер биобезопасности при перевозке и погребении трупа обеспечить специалистами ПМСП путем закрепления ответственного лица приказом согласно графика;

10) обеспечить автотранспортом для транспортировки трупов людей, умерших от COVID-19 и средствами индивидуальной защиты для лиц участвующих в захоронении.

7. Начальнику Департамента полиции Акмолинской области обеспечить:

1) содействие в контроле за соблюдением условий домашнего карантина лиц с бессимптомным течением (носители) и лиц из окружения, определенных как близкий контакт с подтвержденным случаем COVID-19;

2) содействие в контроле за соблюдением карантинных мер, санитарно­-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

8. Руководителям управления контроля качества безопасности товаров и услуг обеспечить:

1) опрос больного COVID-19 и вирусной пневмонией согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован, U07.2 COVID-19, вирус не идентифицирован) в течение 3- х часов с момента получения извещения о регистрации случая COVID-19;

2) эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19 и вирусной пневмонией согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован, U07.2 COVID-19, вирус не идентифицирован) с оформлением карты эпидемиологического расследования в течение 24 часов с момента получения извещения о регистрации случая;

3) усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики COVID-19;

4) принятие мер административного воздействия за нарушение требований санитарно-карантинных требований.

9. Управлению внутренней политики Акмолинской области, акимам районов и городов Кокшетау и Степногорск:

1) в течение 2 дней провести информирование населения о дополнительно принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей;

2) разработать памятки для населения о дополнительно принятых ограничительных мерах, в том числе инструкции для граждан о соблюдении мер предосторожности, правил поведения на улицах в период ограничительных мероприятий с указанием всех необходимых контактов экстренных и аварийных служб;

3) проводить информационное сопровождение в средствах массовой информации о мерах, принимаемых по локализации очагов заражения и минимизации рисков ее распространения среди жителей области.

10. Филиалу РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы"по Акмолинской области обеспечить исполнение требований ПГГСВ РК № 46 от 27 июля 2020 года.

11. Считать утратившим силу Постановление Главного государственного санитарного врача Акмолинской области согласно приложению №4.

12. Главные государственные санитарные врачи территорий в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе выносить собственные постановления (на ужесточение карантинных мер).

13. Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности.

14. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных ведомств, население проинформировать посредством массовой информации и социальных сетей.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

16. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 03 августа 2020 года с возможным продлением или смягчением в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

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