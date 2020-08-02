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Правительство Афганистана освободило более 300 талибов

Общее число освобожденных талибов возросло до 4 тыс. 917 человек

Фото : afghanistantoday.net2 августа 2020, 20:24

Афганское правительство за последние два дня освободило из тюрем 317 талибов*, сообщает zakon.kz.

Таким образом общее число освобожденных талибов возросло до 4 тыс. 917 человек, передает RT со ссылкой на агентство Tolo News.

Ранее стало известно, что спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан для того, чтобы обсудить урегулирование внутри страны.

* Организация запрещена в Казахстане


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