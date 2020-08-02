Боди-массаж – полицейские задержали 9 девушек в Актау
Как выяснилось, все задержанные - жительницы Шымкента.
Фото : spamaha.com.br2 августа 2020, 20:34
Сотрудники криминальной полиции мониторя соцсети выявили два факта предоставления незаконных услуг в Актау. Задержаны 9 девушек, сообщает zakon.kz.
1 августа примерно в 17:00 в 29 микрорайоне Актау оперативники задержали 4 девушек, которые представляли услуги боди-массажа.
В этот же день в 20.00 часов в 33 микрорайоне установлено еще 5 девушек, занимающихся боди-массажем.
Как выяснилось, все задержанные - жительницы Шымкента. Услуги предоставляли, размещая объявления в интернете.
Собранные материалы будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5034456-ea46d36febb46be82b15f8e8739296fe
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...