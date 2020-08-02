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Боди-массаж – полицейские задержали 9 девушек в Актау

Как выяснилось, все задержанные - жительницы Шымкента.

Фото : spamaha.com.br2 августа 2020, 20:34

Сотрудники криминальной полиции мониторя соцсети выявили два факта предоставления незаконных услуг в Актау. Задержаны 9 девушек, сообщает zakon.kz.

1 августа примерно в 17:00 в 29 микрорайоне Актау оперативники задержали 4 девушек, которые представляли услуги боди-массажа.

В этот же день в 20.00 часов в 33 микрорайоне установлено еще 5 девушек, занимающихся боди-массажем.

Как выяснилось, все задержанные - жительницы Шымкента. Услуги предоставляли, размещая объявления в интернете.

Собранные материалы будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.


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