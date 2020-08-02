45 полицейских пострадали в ходе протестов COVID-диссидентов в Берлине

Трое из пострадавших полицейских были доставлены в больницу, после того как им в лицо попали осколки стекла.

По меньшей мере 45 сотрудников берлинской полиции пострадали во время акций протеста, которые проходили в столице Германии, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС, задержаны 133 человека. Порядок на акциях обеспечивали 1100 сотрудников правоохранительных органов. Демонстрация противников ограничений, введенных из-за коронавируса, собрала 20 тысяч человек.

Отмечается, что почти все митингующие были без масок и не соблюдали правила дистанцирования. В связи с этим полиция потребовала прекратить мероприятие досрочно, после отказа участников протестов разойтись начались задержания, сопровождавшиеся стычками между протестующими и правоохранителями.

Трое из пострадавших полицейских были доставлены в больницу, после того как им в лицо попали осколки стекла.

По данным на 2 августа, Германия находится на 20-м месте в мире по распространению коронавируса. С начала пандемии выявлено более 209 тыс. случаев заражения, скончались более 9,1 тыс. человек.

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