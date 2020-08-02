Мистика неожиданного в уличных фотографиях Антимоса Нтагкаса

Фотограф-любитель в свободное время фокусируется на людях и их повседневной жизни, проходящей на фоне граффити, рекламных щитов и других непроизвольных декораций города.

Из такого сочетания иногда рождается комический элемент, а порой в кадре возникает и кинематографический персонаж, словно сошедший из старых греческих фильмов.

Меня завораживает то, как ведут себя люди, когда не знают о моем присутствии. Запечатлеть истинную личность человека – главная цель моей работы, – рассказывает фотограф.

Антимос Нтагкас родом из Афин. Он учился в военной академии и работает в греческой армии. Увлекшись уличной съемкой, начал выкладывать свои снимки в соцсетях и очень скоро они стали появляться в публикациях множества интернет-журналов.

Мне нравятся реальные истории людей, а не жизнь, которую они имитируют, – говорит Нтагкас. – Я всегда жду случайного события, потому что мистика неожиданного – это то, что я ищу, и что меня очаровывает. Чем неожиданней происшествие, тем больше мне запомнится фото.

Чтобы достичь идеальной комбинации цвета, уличных плакатов и людских фигур, иногда приходится выжидать и наблюдать часами. Большую часть своих снимков Антимос Нтагкас сделал в Афинах, но есть также замечательные кадры из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Тель-Авива и Будапешта. Фотограф публикует свои работы в Instagram и Facebook.

Источник: Cameralabs

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