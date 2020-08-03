Из ревности мужчина в Шахтинске пытался спрыгнуть с крыши

Мужчина пошел на такой шаг в состоянии эмоциональной подавленности.

В Шахтинске мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с крыши пятиэтажного дома. Причина – ревность к жене, сообщает zakon.kz.

Получив сообщение о полуголом мужчине, на место был направлен наряд полиции. Когда стражи порядка прибыли по адресу, мужчина стоял на крыше и требовал сотрудников правоохранительных органов.

Учитывая, что при малейшем неверном движении мужчина мог сорваться с крыши, полицейские пошли на хитрость. Четко поставленные действия и мужчина спасен, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

Им оказался 37-летний житель города Шахтинск, который приревновав свою супругу и не найдя своего друга чтобы выговорится, в состоянии эмоциональной подавленности пошел на такой отчаянный шаг.

Чтобы спустить незадачливого самоубийцу с крыши была привлечена техника с пожарной лестницей. Полиция и пожарные-спасатели успешно спустили мужчину.

Сейчас с ним ним беседует психолог.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!