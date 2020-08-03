Из ревности мужчина в Шахтинске пытался спрыгнуть с крыши
Мужчина пошел на такой шаг в состоянии эмоциональной подавленности.
В Шахтинске мужчина пытался покончить с собой, прыгнув с крыши пятиэтажного дома. Причина – ревность к жене, сообщает zakon.kz.
Получив сообщение о полуголом мужчине, на место был направлен наряд полиции. Когда стражи порядка прибыли по адресу, мужчина стоял на крыше и требовал сотрудников правоохранительных органов.
Учитывая, что при малейшем неверном движении мужчина мог сорваться с крыши, полицейские пошли на хитрость. Четко поставленные действия и мужчина спасен, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.
Им оказался 37-летний житель города Шахтинск, который приревновав свою супругу и не найдя своего друга чтобы выговорится, в состоянии эмоциональной подавленности пошел на такой отчаянный шаг.
Чтобы спустить незадачливого самоубийцу с крыши была привлечена техника с пожарной лестницей. Полиция и пожарные-спасатели успешно спустили мужчину.
Сейчас с ним ним беседует психолог.
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