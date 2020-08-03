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Ученые рассказали о мощной иммунной реакции на коронавирус

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни

Фото : Elemental - Medium3 августа 2020, 01:07

Коронавирус провоцирует мощную иммунную реакцию, мешающую бороться с инфекцией, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.

Коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией. Помимо этого, новый тип коронавируса распространяется по всему организму. Это раскрашивает клиническую картину болезни разнообразием симптомов, — говорится в исследовании.

Специалисты считают, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения и чрезмерная борьба приводит к тяжелому течению болезни. В итоге справиться с болезнью некоторым пациентам мешает собственный сильный иммунитет. У таких больных легкие могут получить повреждение не только из-за распространения вируса, но и из-за их атаки защитными средствами организма.

Специалисты отметили, что коронавирус может поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. В этом ему помогают белковые шипы, из-за которых он и получил свое название.

С началом распространения COVID-19 медики признали наличие "тройки" симптомов, усиливающихся по мере развития заболевания: лихорадка, кашель и респираторные расстройства.

Теперь же на первое место исследователи ставят неадекватный ответ иммунной системы человека на вторжение вируса.


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