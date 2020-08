Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, сообщает zakon.kz.

Таким образом был завершен первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

???? The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe