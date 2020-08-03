Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета

Корабль приводнился в Мексиканском заливе.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды, сообщает zakon.kz.

Таким образом был завершен первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию. На борту корабля находятся астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

???? The first view of the @SpaceX Dragon Endeavour vehicle returning to Earth. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zVxi1DgrSe — NASA (@NASA) August 2, 2020

На высоте около 5,5 км активировались тормозные парашюты корабля, а спустя несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта. В 14:48 по времени восточного побережья США Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.

Ранее в район приводнения уже направился спасательный корабль Go Navigator. Астронавты смогут покинуть капсулу после того, как специалисты осмотрят ее и поднимут на борт.

Crew Dragon провел на орбите два месяца. Нынешняя миссия стала главным испытанием корабля перед его сертификацией НАСА для регулярных коммерческих полетов к МКС.

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