3 августа на большей части РК сохраняется погода без осадков
Местами по республике ожидается усиление ветра.
Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется ясная погода без осадков, сообщает zakon.kz.
Лишь на западе под влиянием высотной ложбины пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, пыльная буря, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, днем на большей части усиление ветра 17-23 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области при грозе усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, днем Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с.
В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на востоке Атырауской, севере Павлодарской, юге Карагандинской областях сохраняется сильная жара.
В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 29°, ясно.
Прогноз погоды на 3 августа.
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