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3 августа на большей части РК сохраняется погода без осадков

Местами по республике ожидается усиление ветра.

Фото : zakon.kz.3 августа 2020, 06:00

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК сохраняется ясная погода без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе под влиянием высотной ложбины пройдут дожди с грозами, ожидается шквал, пыльная буря, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, днем на большей части усиление ветра 17-23 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, возможен град, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, в Алматинской области при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, днем Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Кызылординской, Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на востоке Атырауской, севере Павлодарской, юге Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 29°, ясно.

Прогноз погоды на 3 августа.


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