США надеются на соглашение с Россией и КНР по ядерным вооружениям

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что дружественные отношения между американской и российской сторонами были бы выгодны как обеим странам, так и всему миру.

США надеются на соглашение с РФ и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие, - написал О'Брайен в статье для Washington Post.

Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.

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