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Илон Маск рассказал, как мозговые чипы расширят возможности человека

При помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.

Фото : lenta.ru3 августа 2020, 07:19

Основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск рассказал о том, что мозговые чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки за пределами привычных частот, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По словам предпринимателя, конечная цель проекта - налаживание прямой связи между компьютером и мозгом человека с помощью вживленного чипа. Он отметил, что с помощью данной технологии станет возможно прослушивание музыки прямо в голове.

Как отмечает издание, чип позволит снять тревогу или сконцентрироваться на размышлениях. Устройство стимулирует высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Маск особо подчеркнул, что при помощи этого изобретения люди с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей.


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