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Трамп намерен добиваться смертной казни Джохара Царнаева

По мнению президента США, страна "не может себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе".

Фото : neonomad3 августа 2020, 07:42

Президент США Дональд Трамп считает, что федеральное правительство должно повторно добиваться смертной казни для Джохара Царнаева, которого осудили за организацию теракта на Бостонском марафоне, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев. Суд согласился с тем, что это было одной из худших внутренних террористических атак с событий 11 сентября, - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 2 августа.


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