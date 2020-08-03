Еще 672 человек вылечились от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 62 511 человек от COVID-19.

В Казахстане 672 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 40,

в городе Алматы - 7,,

в городе Шымкент - 11,

в Акмолинской области - 53,

в Актюбинской области - 17,

в Атырауской области - 44,

в Восточно-Казахстанской области - 29,

в Западно-Казахстанской области - 18,

в Карагандинской области - 40,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 7,

в Павлодарской области -356,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 62 511 человек от COVID-19.

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