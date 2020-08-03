Еще 672 человек вылечились от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 62 511 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.3 августа 2020, 08:16
В Казахстане 672 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 40,
в городе Алматы - 7,,
в городе Шымкент - 11,
в Акмолинской области - 53,
в Актюбинской области - 17,
в Атырауской области - 44,
в Восточно-Казахстанской области - 29,
в Западно-Казахстанской области - 18,
в Карагандинской области - 40,
в Костанайской области - 42,
в Кызылординской области - 7,
в Мангистауской области - 7,
в Павлодарской области -356,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 62 511 человек от COVID-19.
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