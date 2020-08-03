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Футболист сборной Казахстана стал чемпионом Бельгии

23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата".

Фото : facebook3 августа 2020, 08:36

Бельгийский "Беерсхот", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, стал чемпионом Первого дивизиона Бельгии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

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В ответном матче промоушена с "Ауд-Хеверле Левеном" клуб Вороговского одержал крупную победу в гостях - 4:1. Казахстанец появился на поле на 63 минуте и доиграл матч до финального свистка. В первой игре "Беерсхот" также был сильнее - 1:0.

Напомним, в двухматчевом противостоянии двух победителей дивизиона Б "Беерсхота" и "Левена" должен был определиться клуб, который выйдет в высший дивизион Бельгии. Но в связи с расширением чемпионата оба клуба были допущены в элитный дивизион.

23-летний Вороговский перешел в "Беерсхот" летом 2019 года из "Кайрата". В прошедшем сезоне защитник провел 19 матчей и забил один гол. В апреле Вороговский продлил контракт с клубом еще на один сезон.


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