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Семья Жаксылыка Ушкемпирова призывает казахстанцев воздержаться от участия в похоронных мероприятиях

Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования и оказываемую поддержку.

Фото : zakon.kz.3 августа 2020, 08:57

Семья Жаксылыка Ушкемпирова призывает казахстанцев воздержаться от участия в похоронных мероприятиях, сообщает zakon.kz.

2 августа 2020 года на 70-м году жизни скончался видный государственный и общественный деятель, Герой труда РК, первый олимпийский чемпион Казахстана по греко-римской борьбе, чемпион мира, Герой труда Казахстана, обладатель орденов "Барыс", "Курмет" и "Парасат" Жаксылык Ушкемпиров.

Похороны в связи с пандемией и в целях недопущения массового скопления людей состоятся только при участии семьи Жаксылыка Ушкемпирова.

Родственники Жаксылыка Ушкемпирова выражают благодарность всем казахстанцам за соболезнования, оказываемую поддержку, в особенности Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, и призывают воздержаться от участия в похоронных мероприятиях.

Также сообщается, что все мероприятия, касающиеся прощальной церемонии, состоятся ровно через год.

Напомним, проведение всех прощальных и поминальных мероприятий с участием большого количества людей в связи с пандемией коронавирусной инфекции запрещено.


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