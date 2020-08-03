Более миллиона норок убили в Испании и Нидерландах из-за коронавируса

Ученые изучают вспышки болезни на норковых фермах.

Власти Испании и Нидерландов убили более миллиона норок на фермах в качестве меры предосторожности после случаев заражения коронавирусом, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

По неподтвержденной информации вспышки на фермах начались с инфицированных рабочих. Голландское правительство также предполагает, что некоторые рабочие могли подхватить вирус от норок. В свою очередь в Испании семеро рабочих, включая владельца норковой фермы, сдали положительный тест на COVID-19 в конце мая.

После подобных вспышек заражения ученые предположили, что штамм вируса у животных похож на тот, который наблюдался и у людей.

После того, как в апреле начались голландские вспышки, Вим ван дер Пель, профессор-ветеринар, изучающий вирусы в Вагенингенском университете и научных исследованиях, определил, что штамм вируса у животных был похож на тот, который циркулировал среди людей.

Мы предположили, что болезнь может быть передана людям от животных, - сказал профессор Вим ван дер Пель.

Свою обеспокоенность по этому поводу выразил исследователь Института экосистемных исследований Ричард Остфельд.

Имея доказательства передачи вируса от норки к человеку, мы определенно должны быть обеспокоены потенциальной возможностью заражения от домашних животных, - сказал он.

По данным Управления по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов, на 26 фермах, где были зафиксированы вспышки заболевания, убили 1,1 миллион норок. Правительство объявило в четверг, что норки на 27-й ферме также заражены вирусом и будут убиты.

В стране насчитывается около 160 норковых ферм. Нидерланды являются четвертым по величине производителем ценного меха в мире после Дании, Китая и Польши. Испания имеет 38 ферм по разведению норок, большинство из них в Северо-Западной Галисии.

Обе страны ужесточили правила гигиены на норковых фермах - запрещена транспортировка животных и посещение зданий, где они содержатся.

Китай и Соединенные Штаты не сообщали о каких-либо вспышках вируса у норок на своих фермах. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США отмечают, что некоторые коронавирусы могут передаваться людям от животных, однако подобные случаи очень редки.

Всемирная организация здравоохранения также изучает вопрос передачи вируса между животными и людьми.

Это дает нам некоторые подсказки о том, какие животные могут быть восприимчивы к инфекции, и это поможет нам узнать больше о потенциальном источнике животного вируса, - сказала доктор Мария ван Керхов.

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