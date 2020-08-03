Зарубежные инвестиции, ЖКХ и чистая вода: как решаются эти вопросы в Актюбинской области

В текущем году в регионе планируется реализация 18 крупных инвестиционных проектов на сумму 126,6 млрд тенге с созданием более 900 рабочих мест.

Основными этапами индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в целом, и развития каждого региона в отдельности, является привлечение инвестиций, формирование инженерной инфраструктуры и ЖКХ, обеспечение населения чистой питьевой водой. И если привлечение отечественных и зарубежных инвесторов служит залогом комплексного экономического развития, то проблемы возникающие в сфере ЖКХ или обеспечении водой, являются самыми болевыми точками в социально-экономическом блоке, и требуют незамедлительного решения. О том, как все эти вопросы решаются в Актюбинской области, чего уже удалось достичь, а что только предстоит сделать, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал первый заместитель акима области Нуржауган Калауов.

Залогом комплексного экономического развития того или иного региона является его инвестиционный потенциал и создание условий для привлечения инвестиций. Но чтобы привлечь отечественных и зарубежных инвесторов, необходимо их заинтересовать и обеспечить благоприятные условия для работы. Что делается в данном направлении руководством Актюбинской области?

- Казахстан является ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР. Это показатель того, что инвестиционный климат в нашей стране достиг международных стандартов.

В Актюбинской области также на основе многих международных рекомендаций создаются все условия для привлечения инвестиций. Одной из первых и самых важных международных рекомендаций является внедрение обслуживания инвесторов по принципу "одного окна".

Ведется работа по снижению инвестиционных рисков совместно с Антикоррупционной службой по линии Проектного офиса "Protecting Business and Investments" и усилению инвестиционного потенциала региона за счет создания и подведения новых инфраструктурных проектов.

В результате созданного благоприятного инвестиционного климата в регионе работают порядка тысячи компаний с иностранным участием. Наиболее крупные проекты находятся под индивидуальным сопровождением региональной организации по привлечению инвестиций – АО "СПК "Актобе".

Особое внимание уделяется привлечению транснациональных компаний, их сегодня уже семь. В их числе Eni, General Electric, "Русская Медная Компания", "Йылдырым Групп", ERG, "СНПС", "Синопэк".

- Сколько инвесторов посетило Актюбинскую область за последнее время и насколько они готовы вкладывать свои деньги?

- Несмотря на текущую ситуацию в мире в нашем регионе ведется интенсивная работа по привлечению инвесторов, в конце текущего года планируется реализация крупных проектов на сумму 196,6 млрд тенге.

В их числе строительство ветровой электростанции в Каргалинском районе "Бадамша-2" с объемом инвестиций 34 млрд тенге. Проект по производству органических удобрений из угля с объемом инвестиций 13,5 млрд тенге. Производство мобильных буровых установок с объемом инвестиций 3,1 млрд тенге. Птицефабрика мясного направления с объемом инвестиций 32 млрд тенге. Строительство завода по производству цемента, которое осуществляется одной из казахстанских компаний совместно с турецкими инвесторами группы "Dal Holding" в Байганинском районе Актюбинской области стоимостью 114 млрд тенге.

- Сколько инвестиций привлечено в Актюбинскую область в 2019 году, и в каких направлениях они используются?

- По итогам 2019 года в Актюбинскую область было привлечено 598 млрд тенге инвестиций и введено в эксплуатацию 25 крупных инвестиционных проектов на сумму 160,2 млрд тенге с созданием более 1 000 рабочих мест.

Запущены проекты в таких направлениях и отраслях, как строительная индустрия и легкая промышленность, горно-металлургическая отрасль, сельское хозяйство.

К примеру, в прошлом году в Хромтауском районе сдан в эксплуатацию завод по выпуску масла и кормового шрота (маслоэкстракционный завод), завод по производству автокланового газобетона, реализован первый этап теплицы 5-го поколения.

- Реализация каких инвестиционных проектов только запланирована, а по каким уже есть конкретные результаты?

- Как я уже отметил, в конце текущего года будет дан старт строительству крупных проектов на общую сумму 196,6 млрд тенге.

Вместе с тем, в перспективе запланирована и проводится активная проработка проектов с потенциальными инвесторами. В их числе строительство горно-обогатительного комплекса на базе титан-цирконовых месторождений Актюбинской области партнерами из Башкортостана.

Особое значение уделяется вопросу создания новой индустриальной зоны с участием инвесторов из Турции. На данный момент местным исполнительным органом подготовлены поправки в законодательные акты РК.

В целом, предлагаемые изменения будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых производств и постоянных рабочих мест.

В случае принятия новых норм и дальнейшего создания особой промышленной зоны в Актюбинской области, прогнозируется привлечение более 500 млрд тенге инвестиций в область с созданием 15 000 рабочих мест.

Заполнение действующей индустриальной зоны Актобе предоставляет существенную поддержку как для местных, так и для иностранных субъектов предпринимательства, в виде земельных участков с подведенной инфраструктурой.

На сегодня в проработке семь новых проектов, которым уже одобрены заявки по выделению земельного участка в индустриальной зоне. Ведется подготовка проектной документации.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году, и в каких именно сферах?

- В текущем году планируется реализация 18 крупных инвестиционных проектов на сумму 126,6 млрд тенге с созданием более 900 рабочих мест.

По итогам первого полугодия 2020 года введены в эксплуатацию два проекта на сумму 2,5 млрд тенге с созданием 190 рабочих мест. Это завод по производству замороженных полуфабрикатов, стоимость которого 1 млрд тенге и цех по производству твердомолотого наполнителя (ТМН) стоимостью 1,5 млрд тенге.

В рамках третьей пятилетки ГПИИР РК до конца текущего года запланирована реализация 12 проектов на общую сумму 122,9 млрд тенге с созданием более 800 рабочих мест.

Вместе с тем, вне Карты индустриализации в регионе запланирован ввод в эксплуатацию шести инвестиционных проектов на сумму 3,6 млрд тенге с созданием более 100 рабочих мест.

Обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов в РК входит в десятку глобальных вызовов для современного развития страны. Однако жители различных регионов, особенно в сельской местности, до сих пор имеют разный уровень доступа к чистой воде. Насколько актуальны для Актюбинской области вопросы обеспечения чистой водой сельских населенных пунктов?

- На сегодняшний день из 315 сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечены 179 сельских населенных пунктов (СНП) или 217 тысяч сельчан, то есть 56,8%. При этом 136 СНП или 43,2% пользуются децентрализованным водоснабжением.

- Сколько денег было выделено в 2019 и 2020 годах на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- Всего на развитие систем водоснабжения области в 2019 году выделены 2,2 млрд тенге для реализации 15 проектов, из которых семь переходящих и восемь новых. Все семь переходящих проектов завершены и сданы в эксплуатацию.

В 2020 году запланирована реализация 26 проектов водоснабжения на сумму 8,1 млрд тенге, в том числе по программе "Развитие регионов" 16 проектов на сумму 5,2 млрд тенге, программе "Дорожная карта занятости" 10 проектов на сумму 2,9 млрд тенге.

В целом, в текущем году запланировано подведение водопроводных сетей к восьми селам. Это села Аралтогай и Сулуколь Айтекебийского района. Села Нурбулак и Жеруйык Алгинского района. Село Каражар Байганинского района. Село Жарма Иргизского района. Село Елек Мугалжарского района. Село Каракемер Уилского района.

Кроме того, запланировано завершение реконструкции системы водоснабжения четырех сел. Это село Актасты Айтекебийского района. Село Иргиз Иргизского района. Село Родниковка Мартукского района. Село Тамды Хромтауского района.

Реализация данных проектов позволит увеличить доступ к централизованному водоснабжению по сельскому населению до 87,5%, по селам до 59,4%.

- По каким критериям реализуются проекты по водоснабжению сел, и какие районы области в приоритете?

- В первую очередь реализуются проекты по строительству новых систем водоснабжения. Также учитывается потенциал развития СНП. То есть, рассматриваются села с высоким и средним потенциалом развития.

Кроме того, необходимо наличие документов подтверждения наличия утвержденных источников водоснабжения: протокола ГКЗ, разрешения на специальное водопользование по открытым источникам, технического условия на подключение к магистральным и групповым водоводам. Также требуются протоколы согласия населения по строительству систем водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах и другие документы.

- Для индустриально-инновационного развития страны в целом, и для каждого региона в отдельности очень важны вопросы строительства новых жилых домов, а также развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Какое количество домов составляет на данный момент жилищный фонд Актюбинской области? Сколько новых домов (какое количество квартир) сданы в эксплуатацию за последние 2-3 года?

- Жилой фонд Актюбинской области составляет 2 488 многоэтажных жилых домов. С 2018 года введено в эксплуатацию более 2,2 млн кв. м. жилья или 17 109 квартир.

- Сколько старых домов уже отремонтированы, сколько находятся в удовлетворительном состоянии, и сколько требуют ремонта? Разработана ли какая-то определенная Программа модернизации ЖКХ на ближайшие годы, и как проводится работа по модернизации жилищного фонда в части ремонта многоквартирных жилых домов?

- Количество домов, требующих капитального ремонта, составляет 782 единиц или 31,4%.

Модернизация многоквартирных жилых домов (МЖД) ранее проводилась в рамках государственной программы модернизации ЖКХ РК на 2011-2020 годы, после в рамках программы развития регионов до 2020 года, а ныне программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы.

Для проведения ремонта в МЖД необходимо решение собственников квартир, нежилых помещений. Основной механизм проведения капитального ремонта МЖД обеспечивается за счет возвратных средств собственников квартир, нежилых помещений, ранее отремонтированных МЖД в рамках средств, выделенных МИО из республиканского бюджета в 2011 – 2015 годы.

Проведение капитального ремонта МЖД за счет возвратных средств собственников квартир, нежилых помещений осуществляется специализированными уполномоченными организациями с участием государства в уставном капитале. Средства, возвращенные жителями, специализированная уполномоченная организация использует на ремонт других МЖД.

- Существует ли определенная единая специализированная уполномоченная организация, которая занимается модернизаций жилищного фонда Актюбинской области?

- Существуют несколько специализированных уполномоченных организаций, которые занимаются модернизацией жилищного фонда по городу Актобе и районам области. В частности это – ТОО "Табыс Актобе", ТОО "Береке Кандыагаш", ТОО "Хромтау Тазалык", ТОО "Алга Тазалык".

- Сколько денег на проведение ремонта домов выделено из республиканского и местного бюджетов, на какие именно цели они предназначены, и сколько уже использовано по назначению?

- В период с 2011 по 2015 годы за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, был проведен капитальный ремонт в 139 МЖД на общую сумму 2,2 млрд тенге. Средства, выделяемые на проведение капитального ремонта, являются возвратными. В период с 2014 по 2019 годы за счет возвратных средств собственников помещений (квартир) были проведены ремонтные работы в 44 МЖД.

На сегодняшний день выделены средства в сумме 95,7 млн тенге для проведения капитального ремонта двух домов в городе Кандыагаш. В феврале текущего года открыта программа для финансирования проектов. На уточнение республиканского бюджета 2020 года подана бюджетная заявка на реализацию 50 проектов на сумму 2,2 млрд тенге.

- Что делается в Актюбинской области для развития инженерной инфраструктуры, в частности для благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездных автодорог, модернизации освещения, арычной системы и т.д.?

- В текущем году запланирована работа по благоустройству 100 дворов в городе Актобе, 100 детских игровых площадок, будут установлены 10 футбольных полей, 50 воркаут площадок на сумму 464 млн тенге.

Также будут приняты меры по освещению 60 дворовых территорий на сумму 177 млн тенге, ремонту подъездных дорог на сумму 300 млн тенге.

На разработку ПСД "Модернизация освещения улиц города Актобе" из областного бюджета выделено 153,0 млн тенге. На установку ливневых канализации из городского бюджета в текущем году предусмотрено 16,0 млн тенге.

Подготовил Владимир Демидов

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