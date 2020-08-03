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Назначен председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК

Им стал Джумадильдаев Ануар.

Фото : primeminister.kz3 августа 2020, 09:37

Приказом министра финансов РК Джумадильдаев Ануар Серкулович назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК, сообщает zakon.kz.

Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.

В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.

В 2017-2019 гг. занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В 2019-2020 гг. — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.


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