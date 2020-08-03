Назначен председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК
Им стал Джумадильдаев Ануар.
Приказом министра финансов РК Джумадильдаев Ануар Серкулович назначен на должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК, сообщает zakon.kz.
Ануар Джумадильдаев родился 22 сентября в Кызылординской области. Окончил университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.
В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области. В 2008 году трудился начальником Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета МФ РК.
В 2009 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета МФ РК. В 2012 году переведен на должность председателя Налогового комитета МФ РК.
В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита МФ РК.
В 2017-2019 гг. занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.
В 2019-2020 гг. — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
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