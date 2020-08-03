Украина включила Казахстан в "красную зону"

Список определяет необходимость самоизоляции для въезжающих.

С 1 августа в Украине начала действовать новая классификация стран, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращении из-за границы. Также вступили в силу новые правила возвращения, передает zakon.kz.

Обновленный список государств "красной" и "зеленой" зоны опубликовал Минздрав Украины. В "красной" зоне, помимо Казахстана, включены Китай, Грузия, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и другие. Всего в "красном" списке 127 стран. В страны "зеленой" зоны вошли Украина, Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия. В "зеленой" зоне 66 стран.

Данные указаны по состоянию на 31 июля. Полный список доступен здесь.

По информации "Европейской правды", отныне в "красный список" попадают те страны, где количество новых случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Ранее Украина принимала во внимание количество активных больных с коронавирусом на 100 тысяч населения.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, по новым правилам с 1 августа люди, которые приезжают из страны "зеленой зоны", без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины. Все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования. Такое требование в отношении полиса не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, лиц, признанных беженцами, или граждан, нуждающихся в дополнительной защите. Также это не касается работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, и военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО.

Отмечается, что список будет обновляться каждую неделю.

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