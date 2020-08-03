Очевидцы сняли на видео необычную птицу на нефтепромысле в Мангистау

В настоящее время она улетела.

Птицу сняли на видео на территории одного из нефтяных месторождений в Жанаозене, сообщает zakon.kz.

Видеоролик Lada прокомментировали в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Как объяснили экологи, данная птица - каравайка - встречается во время перелета на территории сточных вод в Мангистауской области. В настоящее время она улетела с территории нефтепромысла.

Каравайка - средних размеров птица, с дугообразно загнутым книзу длинным клювом. Общая окраска летнего наряда темно-красно-коричневая, с зеленым и фиолетовым отливом на лбу, темени, спине и крыльях. В зимнем наряде нижняя сторона землисто-бурая, со слабым фиолетовым оттенком; голова и верхняя часть шеи землисто-бурые с белыми краями перьев. Самец отличается от самки хорошо выраженным хохолком на голове (у самок этот хохолок едва заметен или совсем отсутствует), слабой изогнутостью клюва, а также размерами тела. Ноги зеленовато-черные; клюв, окологлазное кольцо и голое пространство между клювом и глазом зеленовато-бурые; радужина бурая. Молодые походят на взрослых в зимнем пере, но металлический отблеск у них развит значительно слабее. Размеры: самца - крыло 290-306, клюв 126-150, плюс на 90-123 миллиметров; самка - крыло 265-280, клюв 100-125, плюсна 80-96 миллиметров. Каравайка спорадично гнездится на северном побережье Каспия и в дельтах Волги и Урала, а также в низовьях Урала, в 60 км севернее Атырау. Прежде населяла низовья Сырдарьи, Тургая и дельту Или. Возможно гнездится на озере Шошкаколь, где численность караваек увеличивается. На пролете и кочевках встречается в Западном Казахстане в низовьях Кушума, на Мангышлаке и на Устюрте. Отмечены залеты в Наурзумский заповедник (две стаи весной в 1986 и 1989 годах) Курагальджино (7 апреля 1971 года) и дельту Или (30 птиц 23 апреля 1983 года), - рассказали экологи.

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