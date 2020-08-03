Названы максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге

Единственное изменение предельных ставок, установленных на сентябрь, наблюдается по срочным депозитам на 24 месяца с правом и без права пополнения.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на сентябрь 2020 года, передает zakon.kz.

Так, ставки по всем видам депозитам в тенге за исключением ставок по срочным депозитам на 24 месяца сохранились на уровне августа. В результате максимальная ставка по несрочным депозитам в сентябре составит 9% годовых, что соответствует базовой ставке НБРК, выступающей основным ориентиром стоимости денег в экономике.

Ставки по срочным депозитам на 3 и 6 месяцев с правом пополнения также составят 9,0%, без права пополнения – 9,5%. Ставки по сберегательным депозитам на аналогичные сроки составят 10,0% с пополнением и 10,5% без пополнения.

Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным депозитам со сроками 12 и 24 месяца также останутся неизменными. Средневзвешенные рыночные ставки по ним сложились выше установленного предела, соответственно в качестве максимально рекомендуемой ставки принимается значение установленного предела 14% (базовая ставка плюс 5 п. п.).

Единственное изменение предельных ставок, установленных на сентябрь, наблюдается по срочным депозитам на 24 месяца с правом и без права пополнения. Пересмотр предельных ставок произошел в результате снижения средневзвешенной рыночной ставки, рассчитанной на основании динамики ставок по соответствующим депозитным продуктам банков.

Отмечается, что сокращение рыночных ставок по срочным депозитам с периодом в 24 месяца наблюдается в течение длительного промежутка времени, и отражает низкую заинтересованность банков в привлечении данных видов вкладов по сравнению со сберегательными депозитами.

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