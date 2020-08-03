Какие регионы в Казахстане лучше справляются с коронавирусом

Регионы перечислил области.

Алексей Цой назвал регионы с лучшими показателями по эпидемиологической обстановке, сообщает zakon.kz.

По его словам, в нескольких областях и столице ситуация улучшилась.

Наилучшая ситуация наблюдается в ЗКО, Алматинской, Туркестанской, Акмолинской, Мангистауской областях и столице, - сказал министр здравоохранения на брифинге.

Он отметил, что ситуация стабилизировалась.

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Таким образом, мы можем с полной уверенностью сказать, что в Казахстане ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась, - заключил Цой.

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