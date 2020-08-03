За год в 2 раза увеличилось число смертей от пневмонии - Цой

Всего за период с 13 марта по 2 августа текущего года, заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 92 662 случая, летальных исходов - 1058.

C начала текущего года смертность от пневмонии составила 4042, отмечается рост в 1,9 раз в сравнении с 2019 годом (2 033 случая). Об этом сказал на брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает zakon.kz.

Всего за период с 13 марта по 2 августа текущего года, заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 92 662 случая, летальных исходов - 1058. При этом, с 1 января по 2 августа текущего года зарегистрировано 256 541 случай пневмоний. По сравнения с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных случаев заболеваний увеличилось в 3,3 раза (76 985 сл.), - сказал Цой.

В соответствии с данной статистикой Министерством проводится анализ смертности от пневмоний. C начала текущего года смертность от пневмонии составила 4042, отмечается рост в 1,9 раз в сравнении с 2019 годом (2 033 случая).

За период с 13 марта выписано с выздоровлением – 62 511 больных, что составляет 67,4%, за последние сутки - 672. Наибольшее число выздоровевших отмечается в Западно-Казахстанской (87%), Алматинской (80%), Туркестанской (79%), Костанайской (75%), Акмолинской (73%), Мангистауской (72%) областях и в городе Нур-Султан (73%), - сказал он.

После введения строгих ограничительных карантинных мер наблюдается снижение ежесуточного прироста заболеваемости как по республике (с 4,0 до 1,2), так и регионах: Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, в Шымкенте.

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