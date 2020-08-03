Братусь: Магистральный нефтепровод возведен без согласия землепользователя

Много принципиальных вопросов имеется и по экологическим стандартам.

В электронных СМИ продолжается острая дискуссия по вопросам самовольной прокладки магистрального нефтепровода в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Материнская компания землепользователя, на участке которого расположено самовольное строение, перевозит грузы в Западном Казахстане более двух десятилетий, достойно выдержала все кризисы, обеспечивает работой свой многосотенный коллектив и десяток дочерних организаций. Появление в регионе еще одного трубопровода – частный эпизод, не представляющий глобальной угрозы развитию ж/д отрасли. Одним больше, одним меньше…

Из сугубо юридической в экономическую плоскость полемика переводится искусственно: мол, землепользователь лишается части рынка, потому и возмущается.

Нефтепровод (те самые "всего 28 метров трубы") проложен через участок, где запланировано и официально согласовано строительство ж/д терминала. Риторический вопрос: может ли ж/д станция (объект недвижимости) располагаться "на трубе"? Тогда кто в действительности выдавливает конкурентов? Прокладывайте трубу, где хотите, а нашу территорию не захватывайте, – вот основное требование землепользователя и его материнской компании.

В августе следующего года у трубовладельца истекает срок аренды государственной земли. У землепользователя – долгосрочные права, на 49 лет. Трубовладелец "узаконивает" свое долгосрочное присутствие на чужой земле через сервитут, полученный по встречному иску. Хитрó, не правда ли?

Согласие на строительство нефтепровода землепользователь не давал. Да его никто и не спрашивал. Землепользователь первым направил претензию с требованием о демонтаже самовольного строения.

В деле, ранее рассмотренном Верховным Судом, материнская компания доказала факт опасного проседания грунта и разрушения ж/д путей в местах размещения трубопровода под ж/д путями. В комиссионных актах стоит подпись специалиста ТОО "МАЭК – Казатомпром". Тогда о каких "разрешительных письмах" и "одобрениях" идет речь? Может, хватит впадать в мистицизм и заниматься самовнушением?

Верховный Суд подтвердил выводы нижестоящих судов в ранее рассмотренном деле: "требования законодательства были неоднократно нарушены субъектами строительной деятельности", "заключение Госэкспертизы… уведомление о начале производства строительно-монтажных работ… и талон… фактически основаны на… недостоверных исходных данных", "суды пришли к правильному выводу о незаконности осуществляемого строительства", "судами также обоснованно указано, что ПСП с подводящим трубопроводом является магистральным трубопроводом", "не согласованы условия взрыво-пожарной безопасности", "в результате несогласованной работы Товарищества на месте прокола почвы и установки гильзы под железнодорожными путями Общества был образован дефект и просадка грунта, что вызвало угрозу безопасности движения" и т.д.

В силу каких оснований документы, получившие критическую судебную оценку, используются в заключении Института судебной экспертизы (ИСЭ) по Мангистауской области в споре между землепользователем и трубовладельцем? Нет таких оснований! К заключению ИСЭ вообще много вопросов. Например, говорится: "работы завершены и объект принят в эксплуатацию 17 февраля 2020 года", при этом дается ссылка на объект исследования – акт выполненных работ за апрель 2020 г. Эксперт исследуемые документы смотрел? В рецензиях авторитетных специалистов от этого заключения камня на камне не оставлено.

Просили показать проектно-сметную документацию, на основании которой вынесено заключение ИСЭ! Суд это ходатайство отклонил.

Много принципиальных вопросов имеется и по экологическим стандартам. Можно вспомнить, что и как специалист-эколог отвечал на вопросы судей судебной коллегии Верховного Суда (11.03.2020 г., 10.00 час.). Никаких ответов по существу! Можно вспомнить, да повторяться не хочется.

Братусь Д.А., к.ю.н.

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