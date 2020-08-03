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8 518 медработников Казахстана заболели коронавирусом с начала пандемии

Данных о количестве медработников, заболевших пневмонией, у Минздрава нет.

Фото : depositphotos.com3 августа 2020, 12:57

8 518 медработников Казахстана заболели коронавирусом с начала пандемии. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент zakon.kz.

У нас в стране положительный результат на коронавирусную инфекцию был зарегистрирован у 8 518 медработников. Данных по медработникам, которые заболели пневмонией, на сегодняшний день нет. Но, если наши медработники, заболевшие при борьбе с коронавирусной инфекцией или пневмонией, будут претендовать на выплаты, мы их поддержим, данные медицинские документы будут подниматься и направляться на комиссию на уровне местных исполнительных органов, - сообщила вице-министр на брифинге в СЦК.


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