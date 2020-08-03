Должны ли носить маски дети с аутизмом

Ношение масок это временный период на период ограничительных мер.

Детям разрешили находиться без масок до пяти лет, но это не значит, что при этом инфекция куда-то исчезла, заявил на брифинге министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге у министра спросили, не планируют ли в ведомстве добавить одно изменение в приказ по ношению масок, который не будет распространятся на детей с аутизмом, на которых маски надеть невозможно.

Вы все видели, мы скорректировали нормативную базу. Детям разрешили находиться без масок до 5 лет. Но это не означает, что при этом инфекция куда-то исчезла. Она так же рядом, дистанцирование также должно быть, — сказал Цой.

По его словам, в первую очередь родители должны ограничить детей от возможности заражения от других граждан, так как этот момент настороженности никуда не делся.

Маски существуют на различные возраста, но самое важное сделать акцент, у нас нет определенного желания просто заниматься тем, чтобы создавать неудобные условия. Для нас очень важно, чтобы каждый понимал, что ношение масок это временный период на период ограничительных мер, — заявил министр.

Он добавил, что если сейчас каждый сможет себя дисциплинировать и носить маски, то этим он в первую очередь сделает вклад в снижение заболеваемости.

Всегда мы говорим, что кто-то должен за нас решить проблему. Но сейчас та ситуация, когда каждый из нас должен взяться и на своем примере дисциплинированно дистанцироваться и правильно носить маски. Здесь нельзя перекладывать вину на кого-либо, потому что каждый из нас вносит вклад в распространение инфекции, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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