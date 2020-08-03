Массовый просмотр футбольного матча прервали в Алматы
На правонарушителей были собраны административные материалы.
Фото : Polisia.kz3 августа 2020, 13:39
Полицейские Алматы проверили заведение "Football Land". Несмотря на ограничительные меры, связанные с ужесточением карантина, в заведении было большое количество посетителей, передает zakon.kz.
По информации полиции, руководство заведения создало условия для массового сбора на одной площадке.
К слову, на двух полях в мини-футбол играли 20 человек. Еще около 50 человек находились на летней площадке и следили за трансляцией футбольного матча. Причем, замечу, что все посетители были без масок, о соблюдении социальной дистанции, понятно, говорить не приходится, - рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции Нурлан Алмасбеков.
Правонарушителей, включая персонал заведения, доставили в Управление полиции Турксибского района, где на каждого из них в соответствии со статьей 425 КРКобАП были собраны административные материалы.
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