Мужчина распечатал на компьютере чек и купил Porsche
Полицейские задержали мошенника на третий день.
Фото : The Palm Beach Post3 августа 2020, 13:57
42-летний житель штата Флорида купил Porsche за фальшивый чек, который он распечатал на домашнем компьютере, передает zakon.kz со ссылкой на The Palm Beach Post.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина зашел в дилерский центр и передал менеджеру чек на 139,2 тысячи долларов. Продавец не поспешил с обналичиванием чека. Мужчина уехал на Porsche 911, лишь позже сотрудники центра обнаружили фальшивку.
Через день он направился к ювелиру и хотел приобрести часы Rolex. Он отдал чек на сумму 61,5 тысяч долларов.
Полицейские задержали мошенника на третий день и отвезли в окружную тюрьму.
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