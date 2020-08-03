Мужчина распечатал на компьютере чек и купил Porsche

Полицейские задержали мошенника на третий день.

42-летний житель штата Флорида купил Porsche за фальшивый чек, который он распечатал на домашнем компьютере, передает zakon.kz со ссылкой на The Palm Beach Post.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина зашел в дилерский центр и передал менеджеру чек на 139,2 тысячи долларов. Продавец не поспешил с обналичиванием чека. Мужчина уехал на Porsche 911, лишь позже сотрудники центра обнаружили фальшивку.

Через день он направился к ювелиру и хотел приобрести часы Rolex. Он отдал чек на сумму 61,5 тысяч долларов.

Полицейские задержали мошенника на третий день и отвезли в окружную тюрьму.

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