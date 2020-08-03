Можно ли избавиться астигматизма

Иногда люди даже не догадываются, что у них есть нарушение зрения.

Что такое астигматизм



Астигматизм — это расфокусировка (греческое слово stigmate означает "точка", приставка a выражает отрицание) зрения, вызванная тем, что нарушена форма роговицы или хрусталика глаза.

Иллюстрация: solar22/Shutterstock

В норме и роговица, и хрусталик имеют ровную, равномерно изогнутую форму сектора окружности. Благодаря этому проходящие через них лучи света фокусируются в одной точке (она называется фокальной) на сетчатке, и мы видим четкую картинку.

Если же роговица или хрусталик изогнуты неравномерно, свет, проходя сквозь них, не преломляется должным образом. На сетчатке возникают сразу несколько фокальных точек. Из‑за этого кажется, будто картинка перед глазами двоится или троится, имеет нечеткие очертания, ее элементы сливаются друг с другом.

Вот как выглядит мир глазами человека с астигматизмом и без.

Слева — зрение человека с астигматизмом, справа — без.

Иллюстрация: Martina Badini / Shutterstock

Чем опасен астигматизм



Размытое, нечеткое зрение неприятно само по себе. Но у расфокусировки есть и другие последствия.

- Быстрая утомляемость глаз. Человеку с астигматизмом бывает сложно читать или работать с компьютером.

- Раннее появление морщин. Это связано с необходимостью постоянно прищуриваться, чтобы рассмотреть что‑то.

- Головные боли.

- Резь, другие неприятные ощущения в глазах.

- Сложности с тем, чтобы видеть в вечернее и ночное время.

- Повышенный риск развития косоглазия.

Кроме того, астигматизм часто сочетается с близорукостью и дальнозоркостью — нарушениями зрения, которые тоже требуют коррекции.

Откуда берется астигматизм



Форма роговицы и хрусталика — индивидуальная особенность человека. У некоторых астигматизм бывает врожденным: такие люди могут даже не догадываться, что с их зрением что‑то не то, ведь они с младенчества привыкли видеть "смазанную" картинку.

У других астигматизм развивается с возрастом. Чаще всего это происходит после перенесенных заболеваний, травм глаз или операции на органах зрения.

А вот версия, будто астигматизм может появиться или ухудшиться, если читать в сумерках или слишком близко смотреть телевизор, — миф.

Как распознать астигматизм



Симптомы расфокусировки зрения смазаны — и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому лучший способ не пропустить астигматизм — ежегодно навещать офтальмолога для профилактического осмотра. И обращаться к врачу за консультацией при появлении любых проблем со зрением.

Чтобы диагностировать возможный астигматизм, окулист проведет несколько тестов.

- Проверит остроту зрения. Это делается с помощью стандартной диагностической таблицы: вам предложат называть буквы, изображенные на стенде в нескольких метрах от вас.

- Проведет кератометрию. Так называется процедура, с помощью которой замеряют кривизну поверхности роговицы.

- Проверит рефракцию. Рефракция говорит о том, как именно роговица и хрусталик преломляют проходящий через них свет. Исследуют ее с помощью приборов — фороптера и ретиноскопа (этим инструментом врач посветит в глаза).

Эти исследования помогают не только установить астигматизм, но и выяснить, как его исправить.

Как лечить астигматизм



Существуют четыре способа исправить астигматизм. Какой из них будет эффективен в вашем случае, решает только врач.

1. Очки

Офтальмолог пропишет вам носить очки со специальными цилиндрическими линзами, которые преломляют попадающий в глаза свет таким образом, чтобы скомпенсировать искривление роговицы или хрусталика.

2. Контактные линзы

Находясь на роговице, линзы как бы выравнивают ее поверхность, делают ее равномерно изогнутой. В некоторых случаях контактные линзы помогают скомпенсировать астигматизм лучше, чем очки.

3. Ортокератология

Так называют применение специальных жестких временных контактных линз. Их надевают на ночь. За время сна ортолинзы корректируют форму роговицы. Утром их снимают.

Эффект от коррекции временный, длится несколько часов, например до вечера. На ночь снова придется надеть ортолинзы.

4. Лазерная коррекция зрения

Это процедура, в рамках которой с помощью лазера хирург исправляет форму роговицы. Таким образом от астигматизма можно избавиться навсегда.

Источник: lifehacker.ru

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