Как избавиться от толстых рук

Это один из самых проблемных видов жира, который часто не уходит даже после похудения и не дает вам носить слишком открытую одежду.

Тренировка рук имеет для девушек довольно большое значение, а если это и вовсе проблемная зона, то над ней обязательно нужно работать.

Жим гантелей стоя

Итак, стоим прямо, а ноги на ширине плеч. Для этого упражнения вам понадобится пара гантелей, которые в исходном положении необходимо держать на уровне плеч. Ручки гантелей должны быть параллельны друг другу. Затем следует вытолкнуть руки вверх и поднять снаряды. В верхней точке старайтесь оставлять руки чуть согнутыми в локтях, и не забывайте сохранять их на одном уровне. В таком положении необходимо задержаться на 1-2 секунды, затем сделать еще несколько повторений.

Отжимания с колен

Это довольно простое упражнение, но при этом и очень эффективное. Встаньте на колени, затем наклонитесь вперед и упритесь руками в пол. Согните руки в локтях и потом медленно выпрямите их. Попробуйте выполнить 10 таких отжиманий от пола. Для удобства можно скрестить ноги, а на пол положить коврик для йоги.

Разгибание рук с гантелями из-за головы

Для этого упражнения нам снова понадобится парочка небольших гантелей. Расположите ноги на ширине плеч и выпрямите спину, гантели на вытянутых руках поднимите вверх. Это и будет исходным положением. Далее сгибаем руки в локтях и опускаем гантели за голову, затем разгибаем руки и возвращаемся в исходное положение. Еще один вариант — использовать всего одну гантель, обхватившись за нее руками. Таким способом можно отлично проработать наш трицепс. Часто именно он является главной проблемной зоной на руках. Постарайтесь сделать 15-20 повторений.

Отжимания в статике

Для многих это упражнения будет значительно тяжелее, чем отжимания с колен, но ради необходимого результата стоит взять к себе на вооружение и его. В нем нет ничего сложного, но нагрузку вы сможете ощутить хорошую. Примите позу для обычных классических отжиманий от пола, когда ваш корпус будет опускаться вниз, то задержитесь на несколько секунд в нижней точке. Оставайтесь в таком положении, на сколько вам хватит сил. Затем выпрямите руки и снова опуститесь вниз, задержитесь на определенное время в нижней точке. Самое главное – вы не должны ложиться полностью на пол. Упражнение отлично держит руки в напряжении и позволяет добиться неплохих результатов.

Сгибание рук на бицепс стоя

Да, про бицепс также забывать не стоит. Вам необходимо будет встать прямо и расположить ноги на ширине плеч. Руки прижаты к корпусу, а запястья развернуты вперед. Далее сгибаете руки с гантелями и медленно разгибаете, но не до конца. Подберите подходящие для вас по весу гантели и сделайте 15-20 повторений.

Источник: fitnessguide.pro

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