Переживший Холокост подал в суд на Германию

Ранее он выиграл дело против нидерландской железнодорожной компании.

Вышивший в Холокосте Сало Мюллер подал в суд на железнодорожную компанию Deutsche Bahn. Его родители были доставлены по железной дороге из Амстердама в транзитный лагерь Вестерборк, а оттуда - в Освенцим, где и погибли, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Он обвинил компанию в соучастии в геноциде евреев, цыган и людей других национальностей.

В 2019 году Мюллер уже выиграл дело против нидерландской Nederlandse Spoorwegen. Теперь 84-летний Мюллер написал письмо канцлеру Ангеле Меркель и добивается компенсации от правительства Германии, а также от национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Между 1942 и 1944 годами, после немецкого вторжения в Нидерланды, Вестерборк служил транзитным лагерем для голландских евреев. Далее их депортировали в нацистские лагеря смерти в оккупированной немцами Польше. В период с июля 1942 года по 3 сентября 1944 года немцы депортировали 97 776 евреев из Вестерборка; почти 55 000 из них были отправлены в Освенцим и более 34 000 - в Собибор. Большинство из них были убиты по прибытии.

Адвокат Мюллера Аксель Хагедорн писал в своем письме Меркель, что голландские евреи часто были вынуждены платить за перевозку, которая принесла немецким железным дорогам миллионы рейхсмарок между 1941 и 1944 годами.

Это становится особенно предосудительным, когда перевозимые евреи должны были сами оплачивать транспортные расходы, - обратился в письме к канцлеру адвокат Мюллера.

Представитель правительства подтвердил получение письма Мюллера и заявил, что оно будет "тщательно рассмотрено". Этот вопрос был поднят на пресс-конференции правительства Германии в среду. Пресс-секретарь правительства Ульрике Деммер заявила, что, хотя она лично не видела этого письма, Германия привержена своей ответственности за преступления нацистского правления.

Deutsche Bahn была образована в 1994 году, после воссоединения Германии. Компания заявила CNN, что, хотя она "не является правопреемницей Deutsche Reichsbahn, она осознает свою историческую ответственность".

Интенсивные дискуссии о выплатах компенсаций за Холокост в 1990-е годы привели к созданию Фонда Памяти, ответственности и будущего, и Deutsche Bahn внесла несколько миллионов долларов в его активы, сообщил пресс-секретарь компании.

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