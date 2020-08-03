Коронавирус показал свою огромную опасность.

Челлендж три новые привычки запущен в Казахстане. В ходе прямого эфира в сети Facebook председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов отметил важность вклада каждого человека в борьбу с пандемией, сообщает zakon.kz.

Коронавирус показал свою огромную опасность. Как говорят эксперты в области здравоохранения, только 30 процентов зависит от готовности медицины. Остальные 70 процентов профилактики в руках самих граждан – это соблюдение правил предосторожности – ношение маски, социальное дистанцирование и мытье рук. Так, 10 дней назад мы запустили общенациональный челлендж #3zhanaádet, #3новые привычки. Коллеги, предприниматели, у всех вас есть аккаунты в социальных сетях. Призываем вас через ваши аккаунты и вашу продукцию разместить стикеры, призывы – перенять новые привычки, довести их до автоматизма. Мы хотим чтобы призывы были на всех возможных носителях: офисы, видеоролики, социальные сети, товары ежедневного спроса. Выходя из дома, идя в магазин, в аптеку, мы максимально должны видеть – простые и понятные призывы. Если мы будем придерживаться #3новых привычек, то быстрее переборем пандемию, - отметил председател правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

Челлендж #3новыепривычки был инициирован Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" в середине июля для продвижения идей соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования, как среди населения, так и бизнеса. Челлендж был поддержан именитыми спортсменами, журналистами блогерами и представителями шоу бизнеса, среди которых Серик Сапиев, Кымбат Досжан, Галым Байтук, Кайрат Адилгерей, политолог Ерлан Саиров, а также ряд предпринимателей и сотрудников Палаты.

Предприниматели не только участвуют в данном социальном марафоне лично, но и используют свои ресурсы. 23 июля на полках магазинов СКО появились яйца со стикерами, призывающими граждан придерживаться трех важных правил: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть и обрабатывать руки.

Общенациональный челлендж #3новыепривычки поддержала птицефабрика ТОО "Фирма Алекри". Продукция с информативными наклейками появилась на полках сети супермаркетов "Семейный".

Мы всегда "ЗА" профилактику здорового образа жизни. А сейчас, когда особенно остро стоит вопрос нашего с Вами здоровья, здоровья всего человечества, а значит и дальнейшего развития экономики, то такие профилактические меры никогда не будут лишними. Чем быстрее эти привычки войдут в нашу жизнь, тем быстрее мы вернемся к нормальной жизни. Поэтому призываю всех соблюдать такие несложные меры предосторожности, как ношение в общественных местах масок, соблюдение дистанции не менее двух метров и частое мытье рук и их обработка. А также приглашаю своих коллег предпринимателей присоединиться к этой акции, - говорит директор ТОО "Фирма Алекри" Александр Прядко.

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