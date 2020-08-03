В приграничном с Казахстаном регионе России выявили птичий грипп

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах.

В Челябинской области, граничащей с Казахстаном, выявили птичий грипп, передает zakon.kz.

Об этом сообщило региональное Управление Россельхознадзора - в области зарегистрирован очаг гриппа птиц.

Сейчас там принимаются все меры по нераспространению опасного заболевания.

Были исследованы обнаруженные трупы птиц (1 дикая утка, 2 домашних и 2 домашних гуся), отобранных на берегах озер Песчаное и Табыньша Увельского района. Во всех пробах выявлен материал вируса гриппа птиц подтипа H5N8. В связи с этим проведен учет птицы в данных населенных пунктах. На территории неблагополучных населенных пунктов, расположенных вблизи этих озер, установлен карантин, определены эпизоотические очаги, угрожаемые зоны. В неблагополучных зонах проводятся мероприятия в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, - сказано в сообщении ведомства.

Высокопатогенный грипп птиц - высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое распространение.

К гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе те, которые содержатся в личных подсобных хозяйствах: куры, индейки, домашние и дикие утки, фазаны, цесарки, перепела, а также глухари, буревестники, аисты, чайки, крачки, страусы и практически все другие виды синантропных, диких, экзотических и декоративных птиц.

В Россию штамм вируса H5N1 был занесен дикой перелетной и водоплавающей птицей в 2005 году, когда вспышки птичьего гриппа среди домашних и диких животных наблюдались в Новосибирской, Омской, Тюменской, Курганской, Челябинской областях и Алтайском крае. Затем "птичий" грипп добрался до Калмыкии, Тульской области, Турции и Румынии. Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами при проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы. К примеру, панзоотия птичьего гриппа в мире в 2005 году нанесла материальный ущерб, который оценивается в 4 млр. евро.

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