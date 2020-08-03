Казахстанские звезды рассказали об отношении к коронавирусу

Зараза не обошла их стороной.

Если одних казахстанских знаменитостей коронавирус обошел стороной, то другие переболели им основательно. Кого и как из отечественных знаменитостей коснулась опасная зараза, в обзоре корреспондента zakon.kz.

Продюсер Алуа Конарова знает очень много людей, кто переболел коронавирусом. Не секрет, что как продюсер она взращивает артистов, то есть, под ее чутким руководством артисты начинают с нуля, обучаются вокалу, она выбирает команду, которая работает над артистом, это хореографы, стилисты, видеомейкеры, композиторы, аранжировщики, формируется идея, в каком направлении, стиле будет работать тот или иной артист, и так далее. Для гастролей и выступлений есть административная команда, которая разъезжает сее артистами по гастролям. Также она выступает музыкальным продюсером на телепроектах, есть своя школа эстрадного мастерства в Алматы.

Много друзей, знакомых, родственников столкнулись с этой ситуацией. Семьями болели коронавирусом: кто-то в очень тяжелой форме, но, слава Аллаху, в моем окружении все живы и здоровы. Это коснулось и моих артистов, преподавателей в моей школе, я очень переживала из-за того, что происходило в Казахстане с начала лета, когда началась вспышка пневмонии, начался дефицит лекарств. На мой взгляд, в этой ситуации виноваты все - и в стране слишком рано все открыли, и сами люди начали подпольно проводить тои, заражались группы людей. Сейчас как никогда важно помогать друг другу, чтобы пережить сложную осень и зиму, это будет тяжело. Не стоит транжирить деньги, нужно экономить, чтобы пережить сложные времена. - сказала Алуа Конарова.

Известный писатель, поэт, общественный деятель 84-летний Олжас Сулейменов с прискорбием отмечает, что среди его соратников. друзей и знакомых немало тех, кто либо переболел коронавирусом, либо скончался от этой заразы или от пневмонии. В связи с этим он вынужден ежедневно успокаивать родных и близких погибших по телефону, хотя признается, что сделать это невозможно, людей не вернуть. Тем не менее, он сам сохраняет оптимизм.

Все мы не железные, опасаемся каких-то вещей, которые угрожают биологической жизни. Естественно, мы стараемся мыть руки, не курить в постели. Я курить давно бросил. Это успокаивает (улыбается), - пояснил Олжас Сулейменов.

Певец, музыкант Али Окапов больше переживает не за себя, а за здоровье своей мамы - народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой.

Конечно, были заболевшие коронавирусом среди знакомых. И даже умирали. Мы даже хоронили. Поэтому, конечно, пандемия беспокоит. Моя мама в группе риска, я больше не за себя, а за нее беспокоюсь. Я отношусь к ситуации с полной ответственностью. С первого дня карантина мы ушли на самоизоляцию, соблюдаем все меры предосторожности, до сих пор держим руку на пульсе в этом вопросе. Я был катализатором этих всех новых ограничений в семье. Очень беспокоит, но я верю, что мы победим вирус, этот период будет хорошим уроком для нас всех, - рассказал Али Окапов.

А вот певец, известный по группе RinGO и проекту SuperStar.kz участник турецкой версии телешоу "Голос" "O ses Türkiye" Адылжан Умаров заявил, что поначалу не верил в существование коронавируса. И лишь летом понял всю серьезность ситуации.

В первое время я сам спрашивал в своих соцсетях подписчиков, есть ли у них знакомые, кто заболел коронавирусом. Изначально думал, как и многие, что никакого коронавируса нет, но когда началась в Казахстане так называемая вторая волна, появилась пневмония у людей при отрицательном тесте на COVID-19, появилось много вопросов и стал смотреть на все по-другому. Слава Всевышнему, с моими родными и близкими все в порядке, но, к сожалению, есть друзья, у которых погибли родные, родственники, знакомые. Это уже реальные люди, кого я знаю, и кто мне об этом рассказывал. Но у всех причиной смерти была пневмония. - признался Умаров.

Известно, что среди казахстанских артистов коронавирус перенес певец Айкын. Неделю назад он радостно сообщил в своем Instagram, что "антитела во всю работают, так что можно выходить и гулять, сохраняя дистанцию".

Пневмонию перенес акын Мухамеджан Тазабек, у блогера Алишера Еликбаева коронавирусом переболела мама, а у популярной телеведущей Ляйли Султанкызы от коронавируса скончался брат.

О том, каким будет казахстанский шоу-бизнес после окончания пандемии коронавируса, читайте здесь.

Альберт Ахметов

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