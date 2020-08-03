Рынок сельхозтехники в РК: Самая доступная и дорогая техника

Отечественная сельхозтехника в два раза дешевле импортных аналогов.

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в 2019 году у сельхозтоваропроизводителей страны насчитывалось 147,3 тысяч тракторов и 38,5 тысяч комбайнов, а также – порядка 4 тысяч посевных комплексов, 80 тысяч сеялок и 300 тысяч единиц кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники, сообщает zakon.kz.

Согласно данным Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ), в стране 85% парка тракторов и 68% парка комбайнов – техника сроком эксплуатации свыше 10 лет службы. Средний износ всего парка сельхозтехники составляет 76%.

Принимая решение об обновлении техники, аграрии Казахстана исходят из потребностей и возможностей. Ниже указаны цены самой доступной и самой дорогой на рынке страны сельхозтехники. В расчет аналитики берутся средние данные, так как стоимость техники зависит от множества факторов – мощности и комплектации.

ТРАКТОРА

Самым доступным трактором в среднем классе можно считать "Белорус" (МТЗ). Его стоимость ориентируется в районе 7,4-8 млн тенге. Модели этих тракторов производятся в Казахстане на трех площадках: ТОО "СемАЗ", ТОО "КАИК" и ТОО "Композит Групп Казахстан".

Широкую конкуренцию в сегменте составляет АО "АгромашХолдинг KZ" с относительно новым для страны брендом "LOVOL". В выпускаемой линейке примечателен самый легкий и самый доступный трактор в своем классе LOVOL 354, который стоит в районе 4,2 млн тенге.

Самым же дорогим на рынке является бренд "John Deere" с серией тракторов В (6110, 6135), стоимость которых заметно выше - 18-34 млн тенге.

ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫЕ ТРАКТОРА

Среди мощных тракторов в Казахстане стоит отметить "КИРОВЕЦ", производство которого налажено в ТОО "Костанайский Тракторный Завод". Стоимость порядка 45-52 млн тенге позволила "Кировцам" занять 60% доли энергонасыщенных тракторов в РК.

Дороже обойдется аналог от "Buhler", цена которого в районе 65 млн тенге.

Самый дорогой "одноклассник" здесь снова от американского производителя - модели 8320R и 9420R "John Deere" можно купить у дилеров в районе 85-115 млн тенге.

КОМБАЙНЫ

Цены на новые комбайны в Казахстане начинаются от 45-49 млн тенге. Самая доступная техника представлена от KazRost Engineering Ltd (Vector, Acros) и АО "АгромашХолдинг KZ" (Essil).

Наивысшая стоимость указана в прайсе дилеров "John Deere". Так, импортные комбайны обойдутся аграриям примерно в 95-140 млн тенге.

Отметим, что для обновления парка сельхозтехники в Казахстане действует программа инвестиционного субсидирования, которая предусматривает возмещение 25% от стоимости приобретенной техники, как казахстанского производства, так и импортного (вне зависимости от стоимости техники).

Если учитывать статистику реализованной сельхозтехники в стране за 2019 год, то от 3 394 единиц импорт занимает лишь 26%. А с учетом разницы в стоимости между отечественной и иностранной техникой, государство выплачивает импортерам порядка 60% всех субсидий сектора, или 25,8 млрд тенге из государственного бюджета.

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