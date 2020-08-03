Завода по утилизации ПХД-отходов в Степногорске не будет - Минэкологии

Для размещения современной установки будет определен альтернативный участок за пределами региона.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК не планирует строительство завода по утилизации полихлордифенил-содержащих (ПХД) отходов в Степногорске, сообщает zakon.kz.

Об этом в ходе видеоконференции посвященной экологическим проблемам Степногорска заявил вице –министр уполномоченного органа Ахметжан Примкулов. Для размещения современной установки будет определен альтернативный участок за пределами региона.

В конференции приняли участие больше 40 –ка человек, это глава города Степногорск Еркебулан Баяхметов, руководство АО "Жасыл даму", Ассоциация экологических организаций Казахстана, эксперты по работе со стойкими органическими загрязнителями, общественные деятели и представитель инициативной группы г. Степногорск Вячеслав Черепков.

Особое внимание участники уделили вопросу хранения ПХД-отходов. Им было представлено заключение независимого эксперта Амины Бейбитовой.

Отходы переупакованы в соответствии с требованиями международных актов и национального экологического законодательства, материал упаковки сертифицирован и маркирован в соответствии с требованиями ООН, и исключает утечку и повреждение (коррозию) во время перевозки, перегрузок и хранения, - указано в заключении эксперта.

Экспертами также отмечено, что уровень защищенности упаковки ПХД-отходов на складе ТОО "Эколюкс - АС" даже превышает необходимые требования, установленные международными актами в несколько раз.

Представителями министерства были осмотрены склады ТОО "Эколюкс -АС" и в ходе видеоконференции резюмировано: "Условия хранения ПХД соответствуют всем требованиям законодательства и не представляют опасности для окружающей среды и здоровья населения". В свою очередь, Министерством рассматривается вопрос о постоянном мониторинге специалистами РГП " Казгидромет" качества воздуха и почвы территории склада временного хранения ПХД-отходов.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК держит ситуацию в Степногорске на контроле и намерено провести еще ряд встреч по обсуждению актуальных экологических вопросов в данном регионе.

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