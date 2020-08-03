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Нарушил карантин: нацгвардеец ночью купил цветы в Петропавловске

В целом, только за выходные в областном центре проверено 137 объектов.

Фото : laflower.com.ua3 августа 2020, 16:31

В СКО мониторинговыми группами под руководством прокуроров в период усиленного карантина выявлен ряд нарушений требований главного санитарного врача, сообщает zakon.kz.

Как пояснили в прокуратуре области, несмотря на запрет, свою деятельность не приостановили ряд объектов не продовольственного назначения, такие как лотерейный клуб, цветочные магазины, и т.д.

К сожалению, не все еще граждане и субъекты предпринимательства соблюдают карантинные ограничения. Так, в ночное время двери одного из центральных цветочных магазинов Петропавловска были открыты, а покупателей ждал продавец. При этом одним из его посетителей стал военнослужащий национальной гвардии, который в свободное от службы время без особый надобности передвигался по городу. В отношении указанных лиц собраны материалы и переданы для привлечения их к административной ответственности. В целом, только за выходные в областном центре проверено 137 объектов, выявлено более 40 нарушений, - сообщил руководитель мониторинговой группы, заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов.


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