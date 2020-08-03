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Аким Атырауской области посетил строящийся жилой дом в поселке Доссор

В настоящее время завершено 95% строительства жилья.

Фото : пресс-служба3 августа 2020, 16:37

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов посетил поселок Доссор Макатского района и проверил темпы строительства жилых объектов, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы коммуникаций Атырауской области, строительство трехэтажного жилого дома в поселке Доссор началось в прошлом году, то есть в апреле 2019 года. 30 квартир в 60-квартирном жилом доме будет двухкомнатной, остальные трехкомнатной.

Во всей квартире установлена автономная отопительная котельная.

В ходе посещения объектов Махамбет Досмухамбетов поручил подрядчикам предоставить объекты в установленные сроки.

В настоящее время завершено 95% строительства жилья. Срок сдачи объекта планируется 25 августа текущего года. Стоит отметить, что аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов вчера посетил Макатский и Жылыойский районы, где ознакомился со строительством ряда социальных объектов.


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