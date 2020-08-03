В Нур-Султане запрещен вход без масок в автобус для пассажиров

Курсировать автобусы будут с 6:00 до 21:00.

В городе возобновлена работа общественного транспорта с соблюдением строгих санитарных мер, передает zakon.kz.

По информации официального сайта столичного акимата, 3 августа в столице возобновилась работа общественного транспорта. Сотрудниками CTS проведен анализ загруженности маршрутов и смоделированы специальные расписания движения.

Сегодня возобновлено движение общественного транспорта, движение экспресс- и пригородных маршрутов пока приостановлено. В задачу департамента транспортного контроля входит проверка на соблюдение пассажирами масочного режима. Контролируется и работа водителей, чтобы они носили маски, в автобусах были средства дезинфекции. Ситуация стабильная. Пассажиропоток держится на среднем уровне, – сообщил заместитель председателя правления ТОО "City Transportation Systems" Бауржан Сеитов.

"Соскучились по работе! Все пассажиры соблюдают санитарные требования. Без масок люди не заходят", – говорит водитель автобусного парка № 1 Мейрам Даулетбеков.

Как сообщалось, 1 августа аким Нур-Султана Алтай Кульгинов ознакомился с ходом готовности работы общественного транспорта в период карантина. По просьбе работодателей и горожан с 3 августа возобновлено движение автобусов.

Курсировать автобусы будут с 6:00 до 21:00. Посадка осуществляется только через переднюю дверь. Оплата за проезд производится безналичным расчетом. Для улучшения работы автопарков закуплено и передано 100 электроавтобусов, с учетом пожелания горожан открыты новые маршруты.

Департаментом транспортного контроля ежедневно проводятся рейды по соблюдению в общественном транспорте санитарных норм.

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