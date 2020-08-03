Как казахстанские военные готовятся к танковому биатлону на АрМИ

Соблюдаются меры предосторожности.

Казахстанские военные примут участие в одном из конкурсов Армейских международных игр "АрМИ-2020". Несмотря на пандемию коронавируса, уже известно, что соревнования в дисциплине "танковый биатлон", где и примут участие военнослужащие Вооруженных сил РК, точно пройдут в России на подмосковном полигоне "Алабино", передает zakon.kz.

Подготовку к участию в танковом биатлоне отечественные военные ведут уже 5-й месяц на базе учебного центра "Матыбулак" Жамбылской области. По информации пресс-службы Таразского гарнизона, в феврале этого года к отбору приступили 8 танковых экипажей, а сейчас право войти в состав команды по танковому биатлону завоевала ровно половина из них.

С самого начала танкисты стремились попасть в сборную Вооруженных Сил Казахстана, и потому борьба между претендентами за право войти в основной состав шла нешуточная. Главные требования, предъявляемые к нашим конкурсантам: знание материальной части, выучка, профессионализм и физическая выносливость. Борьба за призовые места требует упорного труда, и подготовки личного состава, рвения, долга перед Родиной и стремления быть лучшими, - сказал старший команды, заместитель командующего войсками регионального командования "Астана" полковник Юрий Аскаров.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла определенные коррективы в процесс отбора и подготовки. Запланированный перерыв между первым и вторым этапами отбора танкистам и тренерскому составу пришлось провести на полигоне, так как карантинный период исключил всякое передвижение по Казахстану.

Мы все с пониманием отнеслись к тому, что не получилось выехать домой между этапами, а продолжить оставаться на полигоне. Нельзя, чтобы заболел хотя бы один военнослужащий, ведь тогда не будет команды. И наши семьи понимают это. И поддерживают нас, - пояснил наводчик-оператор старший сержант Дмитрий Алькенов из регионального командования "Восток".

Участники отбора к конкурсу "Танковый биатлон" тренировались изолированно от других военнослужащих, соблюдая все меры предосторожности. Военные медики ведут постоянный контроль за состоянием здоровья военнослужащих.

Сейчас участники команды по танковому биатлону сдали тесты на коронавирус, получив отрицательные результаты. До отъезда в Москву танкисты проведут время в строжайшей изоляции. Главная задача на сегодня - сохранить здоровье, прибыть здоровыми в Россию и в полном составе приступить к состязаниям танкистов разных стран мира.

АрМИ впервые прошли в 2015 году, но соревнования по танковому биатлону начали проводить еще с 2013 года. И на протяжении всех 7 лет казахстанские военные успешно выступают в этой дисциплине. В 2013 году наша команда выиграла серебряные медали, а в 2017 и 2018 годах повторила этот результат. В другие годы казахстанские танкисты не опускались в танковом биатлоне ниже 4 места.

Подготовил Альберт Ахметов

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