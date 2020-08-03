Узбекистанец угрожает взорвать бомбу в Киеве
Полиция не знает наверняка о наличии у злоумышленника оружия или бомбы.
Злоумышленник, который угрожает взорвать бомбу в банке Киева, потребовал допустить к нему средства массовой информации, чтобы дать интервью. Об этом сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некое интервью, - сказал Геращенко.
При этом он отказался уточнять, о чем именно собирается говорить захвативший банк.
По словам Геращенко, угрожающий мужчина является гражданином Узбекистана.
Полиция не знает наверняка о наличии у злоумышленника оружия или бомбы. Тем не менее, по словам злоумышленника, он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, к взрывному устройству.
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