Идеальное средство от COVID-19 может никогда не появиться

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса и, возможно, оно никогда не появится, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ряд вакцин сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний, и мы все надеемся получить какое-то количество эффективных вакцин, которые смогут помочь предотвратить заражение людей. Однако, на данный момент нет идеального средства, и его может никогда не быть, - заявил он.

Он призвал принимать необходимые меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались.

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