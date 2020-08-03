Токаеву доложили о ходе проверки использования антикризисных средств

По мнению Президента, Счетный комитет проводит большую и полезную работу, которую он намерен держать на личном контроле.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову, передает zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет о ходе мониторинга расходования антикризисных средств и предварительных итогах аудита эффективности управления активами компаний квазигосударственного сектора, сообщается на сайте Акорды.

По словам Натальи Годуновой, ресурсы, направленные на поддержку экономики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счетного комитета и ревизионных комиссий. Оценка социально-экономического эффекта от принятых Правительством мер будет сформирована до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение в соответствии с законодательством рассмотреть результаты аудита на ближайшем заседании Счетного комитета и внести конкретные рекомендации по выявленным фактам неэффективного управления государственными активами.

По мнению Президента, Счетный комитет проводит большую и полезную работу, которую он намерен держать на личном контроле.

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