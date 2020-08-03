Как изменились по отношению к доллару курсы валют некоторых развивающихся стран

Если некоторые валюты ослабли, то другие остались на месте или продемонстрировали незначительное укрепление.

По итогам торгов 31 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 418 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,9% (с 414,09). Также небольшое ослабление или, напротив укрепление продемонстрировали валюты других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 24 по 31 июля 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 24 по 31 июля 2020 года произошел ряд значимых событий. ФРС США сохранила процентную ставку на прежнем уровне (0-0,25%), глава ФРС заявил, что стимулирующая политика ЦБ будет сохраняться длительное время и для восстановления экономики будут задействованы все инструменты регулятора. В течение недели наблюдалось общее ослабление доллара США против валют развитых стран на фоне слабых макроэкономических данных и роста политических рисков из-за предложения Д.Трампа перенести президентские выборы. Экономики США (-32,9% г/г) и Еврозоны (-15% г/г) во втором квартале 2020 года продемонстрировали сильнейшее падение с начала расчетов показателя, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Бразильский реал укрепился на 0,2% (с 5,23 до 5,22) на фоне ослабления доллара США из-за слабых макроэкономических данных. Бюджетный дефицит третий месяц подряд находится на рекордных уровнях из-за роста расходов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Индонезийская рупия укрепилась на 0,1% (с 14 610 до 14 600). Дефицит бюджета по прогнозам МинФина выйдет за рамки предыдущего прогноза в 4,7% от ВВП и достигнет 5,2% в 2020 году.

Мексиканское песо в течение недели осталось на уровне 22,28. Профицит торгового баланса в июне достиг $5,55 млрд (при ожиданиях аналитиков в $1,55 млрд).

Индийская рупия практически не изменилась за рассматриваемый период, укрепившись с 74,83 до 74,82.

Турецкая лира ослабла на 1,8% (с 6,85 до 6,97). ЦБ повысил прогноз по темпам инфляции на конец года на 1,5 п.п. до 8,9%.

Южноафриканский ранд ослаб на 2,5% (с 16,66 до 17,07) на фоне оттока капитала с долгового рынка перед выходом данных о торговом балансе;

Российский рубль ослаб на 3,4% (с 71,7 до 74,13) на фоне конвертаций рублевых средств в иностранную валюту в рамках дивидендного периода.

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