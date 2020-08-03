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Как изменились по отношению к доллару курсы валют некоторых развивающихся стран

Если некоторые валюты ослабли, то другие остались на месте или продемонстрировали незначительное укрепление.

Фото : yandex.by3 августа 2020, 18:22

По итогам торгов 31 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 418 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,9% (с 414,09). Также небольшое ослабление или, напротив укрепление продемонстрировали валюты других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 24 по 31 июля 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 24 по 31 июля 2020 года произошел ряд значимых событий. ФРС США сохранила процентную ставку на прежнем уровне (0-0,25%), глава ФРС заявил, что стимулирующая политика ЦБ будет сохраняться длительное время и для восстановления экономики будут задействованы все инструменты регулятора. В течение недели наблюдалось общее ослабление доллара США против валют развитых стран на фоне слабых макроэкономических данных и роста политических рисков из-за предложения Д.Трампа перенести президентские выборы. Экономики США (-32,9% г/г) и Еврозоны (-15% г/г) во втором квартале 2020 года продемонстрировали сильнейшее падение с начала расчетов показателя, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Бразильский реал укрепился на 0,2% (с 5,23 до 5,22) на фоне ослабления доллара США из-за слабых макроэкономических данных. Бюджетный дефицит третий месяц подряд находится на рекордных уровнях из-за роста расходов, направленных на борьбу с коронавирусом.

Индонезийская рупия укрепилась на 0,1% (с 14 610 до 14 600). Дефицит бюджета по прогнозам МинФина выйдет за рамки предыдущего прогноза в 4,7% от ВВП и достигнет 5,2% в 2020 году.

Мексиканское песо в течение недели осталось на уровне 22,28. Профицит торгового баланса в июне достиг $5,55 млрд (при ожиданиях аналитиков в $1,55 млрд).

Индийская рупия практически не изменилась за рассматриваемый период, укрепившись с 74,83 до 74,82.

Турецкая лира ослабла на 1,8% (с 6,85 до 6,97). ЦБ повысил прогноз по темпам инфляции на конец года на 1,5 п.п. до 8,9%.

Южноафриканский ранд ослаб на 2,5% (с 16,66 до 17,07) на фоне оттока капитала с долгового рынка перед выходом данных о торговом балансе;

Российский рубль ослаб на 3,4% (с 71,7 до 74,13) на фоне конвертаций рублевых средств в иностранную валюту в рамках дивидендного периода.


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