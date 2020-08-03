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Роскосмос планирует совершить сверхбыстрый полет на МКС с Байконура

Запуск "Союза МС-17" с Байконура планируется на 14 октября.

Фото : Роскосмос3 августа 2020, 18:27

Роскосмос начал подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к Международной космической станции, передает zakon.kz.

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" начали готовить экипаж для сверхбыстрого полета к МКС. Такое поручение дал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Пилотируемый космический корабль впервые должен долететь до станции всего за 3 часа 20 минут.

Запуск "Союза МС-17" с космодрома Байконур планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт из США Кэтлин Рубинс.

На сегодняшний день самой быстрой схемой пилотируемого полета к орбитальной станции является четырехвитковая. Миссия занимает примерно шесть часов.


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