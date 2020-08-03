Антикоррупционщики задержали ГАЗель, груженую медицинскими перчатками

По предварительным подсчетам стоимость груза превышает более полумиллиона тенге.

На пути к Нур-Султану задержали грузовой автомобиль "Газель", внутри которого были 30 тысячами медицинских перчаток, передает zakon.kz.

Авто было задержано после анонимного звонка. В тот же день, перевозящий медицинские перчатки автомобиль был задержан на выезде из областного центра сотрудниками Антикоррупционной службы.

Автомашина с 16-ю коробками одноразовых перчаток следовала в столицу, где по словам перевозчика, товар должен был быть передан контактному лицу.

Всего в коробках находилось более 30 тысяч единиц медицинских перчаток, средняя стоимость которых по предварительным подсчетам превышает более полумиллиона тенге.

Кроме того, на груз отсутствовали какие-либо разрешительные и сопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения и перевозки груза.

По данному факту усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.214 ч.1 УК РК "Незаконная предпринимательская деятельность". Теперь судьбой сомнительного груза будет заниматься служба экономических расследований области, в чью компетенцию входит расследование дел по данной статье.

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