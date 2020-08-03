Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В ВКО банковская сотрудница обманула более 80 клиентов

Заявлен иск на сумму более 4 500 000 тенге.

Фото : Pixabay3 августа 2020, 19:05

В Усть-Каменогорске завершили производство уголовного дела в отношении 28-летней девушки, которая подозревается в мошенничестве, передает zakon.kz.

Подозреваемая, работая в структурном подразделении банка более трех лет, в должности менеджера по банковским картам, в обязанности которой входила консультация и обслуживание клиентов – держателей платежных карточек.

Сотрудниками полиции установлено, что пользуясь служебным положением и имея свободный доступ к банковской системе, находясь на своем рабочем месте, умышленно переводила денежные средства клиентов на свой счет, а также обманным путем, вводя в заблуждение клиентов, предоставляя ложную информацию, совершила ряд преступлений в отношении 89 клиентов банка.

Девушка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.188 ч.3 .п.2 УК РК (кража, совершенная неоднократно) и ст.190 ч.3 п.4 УК РК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное неоднократно).

В ходе следствия был заявлен иск на сумму более 4 500 000 тенге,- рассказал исполняющий обязанности начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты