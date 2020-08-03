В ВКО банковская сотрудница обманула более 80 клиентов

Заявлен иск на сумму более 4 500 000 тенге.

В Усть-Каменогорске завершили производство уголовного дела в отношении 28-летней девушки, которая подозревается в мошенничестве, передает zakon.kz.

Подозреваемая, работая в структурном подразделении банка более трех лет, в должности менеджера по банковским картам, в обязанности которой входила консультация и обслуживание клиентов – держателей платежных карточек.

Сотрудниками полиции установлено, что пользуясь служебным положением и имея свободный доступ к банковской системе, находясь на своем рабочем месте, умышленно переводила денежные средства клиентов на свой счет, а также обманным путем, вводя в заблуждение клиентов, предоставляя ложную информацию, совершила ряд преступлений в отношении 89 клиентов банка.

Девушка подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.188 ч.3 .п.2 УК РК (кража, совершенная неоднократно) и ст.190 ч.3 п.4 УК РК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное неоднократно).

В ходе следствия был заявлен иск на сумму более 4 500 000 тенге,- рассказал исполняющий обязанности начальника ДП ВКО Джанболат Калетаев.

Уголовное дело окончено производством и направлено в суд.

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