Британка установила рекорд по срокам лечения коронавируса

Жительница Великобритании 35-летняя Фатима Бридл пролежала в больнице 141 день с диагнозом коронавирус.

Британские врачи выписали пациентку, которая заболела сразу после возвращения из Марокко до введения карантина и была госпитализирована в Southampton General Hospital, передает zakon.kz.

Коронавирусная болезнь у Бридл протекала в тяжелой форме, с отказом легких, поэтому она долгое время находилась в реанимации, в том числе полтора месяца в искусственной коме, с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких.

По оценкам врачей, при подключении к аппарату ИВЛ вероятность выжить у Бридл составляла 40%, причем с каждым новым днем в коме она сокращалась.

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