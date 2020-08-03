В Атырауской области в жертву принесено 1211 голов скота и 4016 семей получили мясо

В преддверии праздника Курбан айт работа проходила в основном по трем направлениям.

На онлайн брифинге рассказал Главный имам Атырауской области Алтынбек Ұтысханұлы отчитался о количестве принесенных в жертву животных, передает zakon.kz со ссылкой на областную СЦК.

В Атырау и Жылыойском районе, жертву принесено 346 овец, 152 тюков, 58 коз, 21 крупно-рогатый скот посредством онлайн заказа, 21 семьям раздавали мясо жертвенного скота.

Для организации и пропаганды онлайн-жертвоприношения, впервые организованных во время пандемии, в Атырауской области создан центральный штаб совместно с акиматом и Центральной мечетью "Имангали". В преддверии праздника Курбан айт работа проходила в основном по трем направлениям. Во-первых, информационный. В этом направлении были созданы десятки видеороликов о значении, специфике, основных режимах онлайн жертвоприношения,загружены в телеканалы и сети инстаграм, ютуб, фейсбук, вконтакте. На улицах города установлены информационные баннеры. Были организованы статьи, памятки в газетах о значении онлайн жертвоприношения. Во-вторых, рост цен на рынках и санитарное состояние убойных пунктов. В третьих, организация. В частности, была проведена работа по формированию бригады бойцов, изданию списка нуждающихся семей и организации автоволонтеров для доставки мяса жертвенного скота по месту жительства.

Кроме того, по словам главного имама Атырауской области Алтынбека Ұтысханұлы, в области были вручены подарки 6000 младенцам. В завершение брифинга главный имам Алтынбек Ұтысханулы поблагодарил атырауцев за то, что они терпеливо приняли эти мероприятия, от имени специально созданного штаба.

Вне бригады бойцов, закрепленной специальным штабом, было создано двенадцать бригад при центральной мечети "Имангали". Эта бригада обеспечила убой жертвенного скота в соответствии с сунной и оперативно отправляли отчеты по онлайн жертвоприношениям с места. В связи с отсутствием технической возможности в районах, кроме Жылыойского района, традиционно была организована процедура жертвоприношения. При этом центральная мечеть района совместно с местными исполнительными органами позволила провести жертвоприношение в соответствии с санитарными требованиями. И в районах с помощью автоволонтеров мясо жертвенного скота распределено нуждающимся семьям.

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